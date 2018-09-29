Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakındı. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:

Soğan 2.5 TL Patates 2.5 TL, domates 5 TL, salatalık 4 TL, Biber 4 TL'den kabak 3 TL, patlıcan 4 TL alıcı bulurken meyvelerde ise mandalina 3 TL, Elma 2.5 TL, üzüm 4 TL'den alıcı buldu.