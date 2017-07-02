Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden sıcaklık uyarısı

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Fatih Akca, son günlerde yaşanan aşırı sıcaklarda vatandaşların dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Akca açıklamada, “Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar 4 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üzerindeki yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar, hamileler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, kronik hastalığı olanlar (şeker, kalp damar, beyin damar, karaciğer, böbrek hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları) özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları gibi sürekli ilaç kullanan kişiler, sokak çocukları ve evsizlerdir" dedi.

Günün en sıcak saatlerine dikkat çeken Akca, şöyle devam etti:

“Sıcaklardan korunmak için günün en sıcak saatlerinde (10:00-16:00) mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması gerekiyor. Dışarıda, açık renkli, hafif bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararları ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girenler güneş koruyucu krem kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalıdır. Yoğun spor aktivite yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir.”