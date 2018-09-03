Halk sağlığından bilgilendirme standı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Acılık Caddesinde bulunan açık otopark alanına kurulan Pazar yerinde stant açılarak kanser taramaları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kanser Erken teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) de görevli Dr. Ebru Ergin Arslantaş Koordinatörlüğünde hemşireler tarafından standa gelen vatandaşlara kanser taramalarında geniş kapsamlı olarak bilgiler verildikten sonra bağırsak kanseri taraması için gaitada gizli kan kiti dağıtılmış olup, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taramaları için vatandaşlara randevu verildi.

Düzenlenen stantdın açılışını yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven burada yapmış olduğu açıklamada özetle şunları söyledi; "Hafta başında halkın çok yoğun olarak gelmiş oldukları Sosyete pazarında Kanser Erken Teşhis tarama ve Eğitim Merkezinde görevli sağlık ekiplerimiz tarafından stant açarak Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında halkımıza bilgi vermek amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Halk sağlığı çalışmaları; bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarının daha da yaygınlaştırması, sağlık eğitimleri ve etkinlikler düzenleyerek toplum bilincinin artırılması, hastalıkların meydana gelmeden önlenebilmesi ve neticede toplumun yaşam standardının yükseltilmesi için halk sağlığı çalışmalarımız süreklilik göstermektedir. Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinliklerimiz hafta bolunca sürecektir.”