Halkın kanata büyük ilgisi şaşırttı

Yarışmada bir dakika içerisinde 23 adet kanat yiyen Abdullah Yıldız birinciliği kazandı.

İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Türkali Mahallesi’nde faaliyet gösteren Çarşı Kanat’ın hafta sonu düzenlediği bir dakika içerisinde en fazla kanat yeme yarışmasına 30 kişi katıldı. Daha önceden eleme usulüyle belirlenen 3’ü bayan 27’si erkek toplam 30 kişi aynı anda kendileri için hazırlanan kanatları yemeğe başladı. Yarışma sonunda firma yetkilileri kanatların kemiklerini tek tek sayarak dereceye girenleri belirledi. Kıyasıya süren yarışmada Abdullah Yıldız 23 adet kanat yiyerek birinciliği kazandı. Yarışmada birinciye altın, ikinciye bir aylık spor salonu üyeliği ve üçüncüye iki kişilik yemek ödülü verildi. Yarışmayı izlemeye gelen çok sayıda kişide bol bol kanat yedi. Yarışma sırasında yaklaşık 200 kilo kanat tüketildi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri kanat yeme yarışmasını bundan sonraki yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini belirten Murat Garipoğlu, kalabalık nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadıklarını ifade etti. Garipoğlu İstanbullulara en lezzetli kanatı yedirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.