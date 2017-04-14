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14 Nisan 2017 13:41

Halkoyunları Grup Birinciliği yarışması Zonguldak’ta yapılacak

Türkiye Halkoyunları Federasyonu grup birinciliği yarışması 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak.

Halkoyunları Grup Birinciliği yarışması Zonguldak’ta yapılacak

14 Nisan 2017 13:41


16 Mart 2017 tarihinde Zonguldak’ta yapılan kulüpler arası halkoyunları yarışmalarının ardından Türkiye Halkoyunları Federasyonu Kulüpler arası Grup birinciliği yarışmasının 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacağı açıklandı. Zonguldak’ı temsil edecek 6 ekibin dışında 26 ekip Kocaeli, Bursa, Adapazarı, Düzce, Karabük ve Kastamonu illerinden katılım sağlayacak. Yarışma hakkında bilgi veren Halkoyunları Zonguldak İl Temsilcisi Orhan Yazıcı, "Grup müsabakalarına misafir olacak ekiplere Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ve Halk oyunları temsilciliği çalışmalarına başlamıştır. Grup yarışmalarının ilimizde yapılması kentte farklı bir hava oluşturmuştur. Ayrıca Halkoyunlarına gönül vermiş ailelerimiz ve vatandaşlarımız faklı yörelerimizi izleme fırsatı bulmanın yanında kentimizde her alanda hareketlilik sağlayacaktır. İlimize gelecek olan misafirlerimiz ile yakından ilgilenip otel ve misafirhanelere rezervasyonları yapılmıştır. Amacımız halkoyunlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, bunun yanında halkımıza farklı illerimizi ve yörelerimizi izleme fırsatını da yakalamaktır. 6-7 Mayıs grup yarışmalarında ilimizdeki kulüplerimiz ile hep birlikte başarılı bir şekilde geçersek ileride Türkiye finallerini de yaşarız. İlimize gelecek kulüplerimiz ve ilimizi temsil edecek kulüplerimize şimdiden başarılar dilerim. Bu grup yarışmalarının Zonguldak’a alınmasında önemli rol alan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze de şahsım ve Zonguldak adına teşekkür ederim" dedi.




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