Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 18:20

Hamdi Uçar tempoyu artırdı, “İçinizden biriyim”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Uçar, seçim çalışmaları kapsamında Kozlu ilçesinde köyleri gezerek, vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

Hamdi Uçar tempoyu artırdı, “İçinizden biriyim”

11 Haziran 2018 18:20


Uçar; beraberinde Kozlu İlçe başkanı Ahmet Gören İl genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli ve parti yöneticileri, destek amacıyla Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’da eşlik etti. Seçim çalışmalarına köylerde devam eden Hamdi Uçar, Kozlu’ya bağlı Uzungüney, Dağköy, Kızılcakese, Kargalar köylerini ziyaret ederek, içinizden biri olarak sizlerden destek istiyorum dedi. Uçar 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını köy halkına ileten Uçar “Zonguldak ilimize hizmet için çıktığımız bu yolda hep birlikte olmanın, gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Çok önemli siyasi bir süreçten geçiyoruz. Memleket bir seçime gidiyor. Bu seçim milletimiz için çok önemli bir seçim, bu seçim milletin kendi iradesine hakim olma seçimi, bu seçim milletin iradesini eline alma seçimidir” diye konuştu.


Erdoğan’ın TTK’ya 1500 işçi alınması sözüne de değinen Uçar, iftar için Kozlu Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılarak akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde kahvehaneleri dolaşarak seçim çalışmalarına devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
24
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç