Hamdi Uçar tempoyu artırdı, “İçinizden biriyim”

Uçar; beraberinde Kozlu İlçe başkanı Ahmet Gören İl genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli ve parti yöneticileri, destek amacıyla Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’da eşlik etti. Seçim çalışmalarına köylerde devam eden Hamdi Uçar, Kozlu’ya bağlı Uzungüney, Dağköy, Kızılcakese, Kargalar köylerini ziyaret ederek, içinizden biri olarak sizlerden destek istiyorum dedi. Uçar 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını köy halkına ileten Uçar “Zonguldak ilimize hizmet için çıktığımız bu yolda hep birlikte olmanın, gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Çok önemli siyasi bir süreçten geçiyoruz. Memleket bir seçime gidiyor. Bu seçim milletimiz için çok önemli bir seçim, bu seçim milletin kendi iradesine hakim olma seçimi, bu seçim milletin iradesini eline alma seçimidir” diye konuştu.

Erdoğan’ın TTK’ya 1500 işçi alınması sözüne de değinen Uçar, iftar için Kozlu Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılarak akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde kahvehaneleri dolaşarak seçim çalışmalarına devam etti.