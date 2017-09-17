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17 Eylül 2017 16:17

HASAD kayıtları başladı

Halkoyunları Sergileme ve Araştırma Derneği (HASAD) Esas 67 Burada AVM’de yeni dönem halkoyunları kursiyer kayıtları standı açtı.

HASAD kayıtları başladı

17 Eylül 2017 16:17


Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi 2. Katında açılan standa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Standın açılışında konuşan HASAD Dernek Başkanı Orhan Yazıcı, “Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi 2. Katında açılan standımız tüm Zonguldak halkımıza açılmış olacaktır. Halkoyunlarına gönül veren ailelerimizin çocuklarına gençlerimize ve yetişkinlere açılan yeni dönem kayıtlarımız bu standa ilgi gösteren kişilerin anında kayıtlarını alacağız ve yeni sezonda gelecek için çalışmalarımıza hep birlikte başlanacaktır. Amacımız halkoyunlarını yaşatmak, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır. Yıl içinde katıldığımız yurt içi ve yurt dışındaki festivallerde ilimizi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Gençlerimizi farklı kültürler ile tanıştırmaktadır. Ayrıca bizlere bu imkanı sağlayan Esas 67 Burda yetkililerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.




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