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05 Ağustos 2018 16:04

Hastalığa yenik düşen Öykü son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Çatalağzı ilçesinde hayatını kaybeden doğuştan Castello sendromu ve serablal palsi hastası 3 yaşındaki Öykü Onur, son yolculuğuna uğurlandı.

Hastalığa yenik düşen Öykü son yolculuğuna uğurlandı

05 Ağustos 2018 16:04


Aniden fenalaşıp nöbet geçiren Castello sendromu ve serablal palsi hastası 3 yaşındaki Öykü Onur, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Öykü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zonguldaklıların yaşatmak için seferber olduğu Öykü, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı Yazı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Vatandaşlar cenazede gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazına küçük çocuğun ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından taziyeleri kabul eden baba Olcay Onur ayakta güçlükle durabildi. Yazı köyü Yeni Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Öykü bebek aile kabristanlığında defnedildi.




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