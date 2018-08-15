Hastane çalışanları kan stokları azalmasın diye kan verdi

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi çalışanları Kızılay Kan Merkezi ile birlikte ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledi. Sabah saatlerinde hastane önünde kurulan kan alma istasyonuna gelen doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanları kan bağışında bulundu. Hastaneye gelen bazı vatandaşlarda kampanyaya destek vererek kan bağışı yaptı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır öğlen saatlerinde hastaneye gelerek kan bağışına destek verdi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Vildan Türkeli, özellikle yaz aylarında kan stoklarında yaşanan azalmayı dikkate alarak hastanede böyle bir kampanya düzenlediklerini belirtti. Türkeli kan vermenin yaz aylarında daha da önemli hale geldiğine vurgu yaparak “Gerek planlanmış ameliyatlar gerekse transfüzyon ihtiyacı gereken acil durumlarda zor durumda kalınmaması için bu dönemde bu kampanyayı düzenledik. Biz Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi olarak duruma göre3-6 aylık periyotlarda bu kampanyaları tekrarlıyoruz. Yaz aylarında bölgemizde çok kullanılan ve halk arasında pat pat diye tabir edilen tarım aletleri ile kazalarda artış yaşanıyor. Tüm bunları dikkate alarak kan stoklarında azalma yaşanmaması için bu kampanyaları düzenliyor. Başta Kızılay Kan Merkezi yetkilileri olmak üzere tüm hastane çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.