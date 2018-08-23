Hastane çalışanları Kurban Bayramı’nı böyle kutladı

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi çalışanları Kurban Bayramı nedeniyle hazırladıkları harfleri hastane önünde bir raya getirerek ‘Sağlıklı bayramlar’ yazısı ile kutladı. Doktor, hemşire, ebe, yardımcı sağlık personeli ve güvenlik görevlileri hazırladıkları harfleri ellerinde tutup yan yana gelerek ‘Sağlıklı bayramlar’ yazısını oluştur. Hastane önünde birlikte poz veren hastane çalışanları Kurban Bayramı kutlama mesajını bu şekilde verdi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli’de hastanedeki tüm birimleri tek tek gezerek hem hastane personelinin hemde bayramı hastanede geçiren vatandaşların bayramlarını kutlayıp, moral verdi.