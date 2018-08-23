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23 Ağustos 2018 17:10

Hastane çalışanları Kurban Bayramı’nı böyle kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi çalışanları Kurban Bayramı’nı hastane önünde harfleri ellerinde tutarak ‘Sağlıklı Bayramlar’ yazısı ile poz vererek kutladı.

Hastane çalışanları Kurban Bayramı’nı böyle kutladı

23 Ağustos 2018 17:10


Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi çalışanları Kurban Bayramı nedeniyle hazırladıkları harfleri hastane önünde bir raya getirerek ‘Sağlıklı bayramlar’ yazısı ile kutladı. Doktor, hemşire, ebe, yardımcı sağlık personeli ve güvenlik görevlileri hazırladıkları harfleri ellerinde tutup yan yana gelerek ‘Sağlıklı bayramlar’ yazısını oluştur. Hastane önünde birlikte poz veren hastane çalışanları Kurban Bayramı kutlama mesajını bu şekilde verdi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli’de hastanedeki tüm birimleri tek tek gezerek hem hastane personelinin hemde bayramı hastanede geçiren vatandaşların bayramlarını kutlayıp, moral verdi.




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