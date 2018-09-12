Hastanede poliklinik sıra alma işlemlerinde değişiklik

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi yönetimi hastalardan gelen talep üzerine polikliniklere sıra almada sistem değişikliğine gitti.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi polikliniklerde daha önce görevli sekreterler tarafından verilen sıra uygulamasında yaşanan aksaklığı gidermek için sistem değişikliğine gitti. Hastane yönetimi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu bilgilere yer verdi; “Hastanemizde bir süredir polikliniğe başvuran hastaların sıra alabilmeleri için poliklinik kapılarına listeler asılmakta ve sıra verme işlemi poliklinik sekreterleri tarafından yapılmaktaydı. Eski sistemde bir kişi birçok hasta yerine isim yazabiliyor ve denetlemesi zor oluyordu. Hastalarımızın aynı anda farklı polikliniklere sıra alamadıkları yönündeki talepleri doğrultusunda bu sistem 11.09.2018 tarihi itibari ile değiştirilmiştir. Belirtilen tarih itibari ile tüm polikliniklere sıra alma işlemi hastanemizde poliklinik hizmeti verilen her iki katta konuşlandırılmış müracaat birimlerimizce yürütülmektedir. Bu birimler hafta içi her gün saat 06.30 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadırlar. Hastalarımızın mağdur olmamaları için sıra alma işlemlerini yeni sisteme uygun olarak yürütmeleri gerekmektedir. Ayrıca MHRS üzerinden randevu alarak gelme işlemleri aynen devam edecek.”