Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Çaycuma Devlet Hastanesi ve Çaycuma İtfaiyesi ile birlikte hastane personeline yangın esnasında ne yapılması gerektiği hakkında, hastaların kurtarılması ile ilgili yangına nasıl müdahale edileceğine dair detaylı bilgi verildi. Hastanesi personeli tarafından yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, personellerin de yardımıyla yangın sırasında mahsur kalan hastaları tahliye etti.

Tatbikat sonrası konuşan Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Turan hastanelerin hayat kurtaran ve 7/24 çalışılan yerler olduğunu belirterek, “Bu yoğunlukta mutlaka hastane içerisinde her türlü afet veya acil durum olayları olabiliyor. Çaycuma Hastanesinde de, özel hastanede de yangın olabilir, bir depremden etkilenebilir. Burası bir endüstri bölgesi olarak da geçiyor. Fabrikalarda ki kimyasal atıklarda yaralanmalar veya biyolojik atıklarda zehirlenmeler olabilir. Çaycuma yol üzeri bölge olduğu için otobüs kazaları da olabiliyor. 50-60 tane hasta aynı anda acil servise gelebilir. Bunların her biri kendi başına acil durum arz eden olaylardır. Bu olaylarda hastane personeli ne yapar? İşte bu tür soruların cevabı bu tür tatbikatlarla veriliyor” dedi.

“Van depreminde önce personel kaçtı”

Turan, hastanede herhangi bir yangın durumu ortaya çıkarsa yangın esnasında personelin ne yapması gerektiğini , hastaları nasıl kurtarabileceklerini ve hastaların canına zarar gelmeden nasıl tahliye edebileceklerin öğretmek amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bunlar önemli konulardır. Çünkü personelin her biri serviste yatan, yürüyemeyecek olan, kendi kendini kurtaramayacak olan hastaların tahliyesini çok iyi şekilde bilmesi gerekiyor. Mesela en son Van depreminde personel önce kaçtı. Hastalar geride kaldı. Bu hastanelerde asla olmaması gereken bir şeydir. Çünkü buradaki hastaların her birinin canı bize emanettir.”

“İlk görevimiz hayat kurtarmak”

Tatbikatta Nöroloji servisinde kroner yoğun bakımını da içerisine alan bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydeden Turan, “Yoğun bakımda yatan 2 tane hasta keza aynı şekilde serviste yatan 15 tane hasta yatar durumda olan hastanın tahliyesi nasıl yapılır? Yoğun bakımda cihaza bağlı olan hastanın tahliyesi nasıl yapılır? Yürüyemeyecek durumda olan hastanın tahliyesi nasıl yapılır? Gerek yangın merdivenleri kullanılarak, gerek sedyelerle diğer servislere yatay tahliye yapılarak, gerekse itfaiyenin yardımıyla genel tahliye nasıl yapılır? UMKE bu olayın neresinde vardır, 112 ekipleri bu olayın neresinde vardır. Bu sorunun cevabını bugün personelimize öğretmeye çalıştık. Gördüğümüz kadarıyla bundan öncede hastane içerisinde de birkaç defa tatbikat yapmıştık. Personelimiz bu konuda bilinçlenmiş, personelimiz herhangi bir ihtiyaç durumunda hangi hastayı, nereye tahlil edeceğini, hangi hastaya ne şekilde yaklaşacağını öğrenmiş olarak gördük. Sağlık çalışanları olarak da istediğimiz şey buydu. Her zaman afetlerde dahil olmak üzere, ilk görevimiz hayat kurtarmak. Bunu bugün personelimin başardığını gördüm. İnşallah hiç yaşamayız. Ama başa gelirse de ne yapacağımızı biliyoruz” diye konuştu.