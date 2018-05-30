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30 Mayıs 2018 20:07

Hatalı sollama kazaya yol açtı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hatalı solama nedeniyle 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hatalı sollama kazaya yol açtı: 2 yaralı

30 Mayıs 2018 20:07


Kaza, Alaplı İlçesi Karşıyaka Kılçak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı Karşıyaka Ortacı istikametine seyreden Yaşar A. idaresindeki 48 PU 168 plakalı otomobil, yol kenarındaki park halindeki aracı geçmeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Ö. idaresindeki 54 NA 249 plakalı otomobil de sollama yapmak isterken karşı istikametten gelen Mustafa Ö. idaresindeki 67 SH 940 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap yolda ters döndü. Kaza yerine gelen Alaplı Belediye İtfaiye ekipleri yol güvenliği aldılar. Kaza sırasında pikap içerisinde bulunan Erdoğan Y. ile Ahmet Ö. idaresindeki otomobilde bulunan Fatma Ö. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından trafiğe kapanan Karşıyaka Köy yolu tekrar trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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