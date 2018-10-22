Hayata geçen 110 konutlu ZGC basın sitesini görüştüler

Yapılan ziyarete ZGC Başkanı Derya Akbıyık, Şaban Yılmaz, Süleyman Şen ve Zonguldak Valiliği Basın Hakla İlişkiler Müdürü M. Zafer Alas katıldı. TOKİ / Halkalı hizmet binasında Ön Talepler Şube Müdürü Oğuzhan Öztürk ve uygulama inşaat mühendisi Osman Direnç ile makamlarında ayrı ayrı görüşüldü.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık yapılan görüşmeler sonucunda şu açıklamayı yaptı:

“TOKİ Ön Talepler Şube Müdürü Oğuzhan Öztürk ile yapılan görüşmede inşaatların yüzde 47 seviyesine geldiğini ve çalışmaların hızlı gittiğini öğrendik. Konutlarla ilgili süreçte önümüzdeki Kasım veya Aralık ayında kura çekilişi, devamında kesin sözleşmenin yapılarak ikinci ödeme olan 92 konut 2+1 dairelerde yüzde 12, 18 konut 3+1 dairelerde 10 peşinatın yatırılacağı ifade edildi. Ayrıca inşaatın ruhsat çalışmalarının sürdüğünü bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Basın sitesinin 2016 yılında ihalesinin yapılmasının ve maliyetlerin o döneme göre esas alınması ve artışın en fazla konut başına yüzde 15 civarında seyredeceğini, buna karşın ilaveten müşavirlik hizmetleri, diğer giderlerin de eklenebileceği, arsa maliyetinin de olmadığı belirtildi.

Kalan konutlarımız için tarafımızdan başvuruların alındığını belirttik, banka ödemelerinin de gerçekleşmesi adına yapılması taleplerimize, ilk başvuruyu yapanların işlemlerinin devamında yapılacağı konusunda bilgilendirildik. Oğuzhan Öztürk, müdürümüz çok detaylı bilgilendirilmeyi geniş çerçeve heyetimize yaptı.”

Öte yandan, TOKİ /Halkalı hizmet binasında ZGC heyeti olarak yapılan ikinci ziyarette, Uygulama İnşaat Mühendisi Osman Direnç ziyaret edildi. Direnç, inşaatın çok meşakkatli ve bir o kadar zorlukları olduğunu, yüklenici firmanın tecrübeli oluşu, inşaat alanın yerinin, manzarasının ve doğa güzelliğinin mükemmel olduğundan da önemle bahsetti.

Coğrafi şartlar ile yoğun uğraşıldığı vurgulandı. Talepler üzerine, yakın zamanda örnek evin bitirilmesinin için de gerekli girişimlerin yapılacağı ifadesinde bulunuldu. Yapılan görüşmede inşaatın on aylık süresince yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bazı istek ve talepler ile ilgili de olumlu görüş verildi. İnşaat çalışmalarının da süresinde bitirileceği müjdesi verildi.

Başkan Akbıyık, “ZGC Basın sitesi projesi ile ilgili gelişen süreç ve gelişmeler adına TOKİ / Halkalı hizmet binasında yapılan ziyarette ulaşımımızın sağlanması ve diğer ihtiyaçlarımızın karşılanması adına, Valimiz Ahmet Çınar'a her zaman verdiği destek ve katkılar nedeni ile çok teşekkür ediyoruz. Tüm basın camiasına hayırlı olsun” dedi.