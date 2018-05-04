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04 Mayıs 2018 14:23

Hayatını kaybeden asker memleketinde toprağa verildi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde beylik silahıyla intihar eden Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.

Hayatını kaybeden asker memleketinde toprağa verildi

04 Mayıs 2018 14:23


Kelkit Jandarma Asayiş Komando Bölüm Komutanlığı emrinde görevliyken önceki gece görüntülü konuştuğu kız arkadaşıyla tartıştığı sırada beylik tabancasıyla intihar eden Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can için memleketi Zonguldak’ta cenaze töreni düzenlendi. Kozlu ilçesi Aziziye Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından askerin cenazesi mezarlıkta toprağa verildi. Şahin Can’ın cenazeye katılan ailesi ise güçlükle ayakta durabildi.


Cenaze törenine Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fahri Semiz, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve askerin yakınları katıldı.



8 ay önce göreve başladı


22 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Çavuş Şahin Can’ın eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olan Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığında 28 Ağustos 2017 tarihinde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.




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