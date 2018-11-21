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Hayatlarından umutları kesilen 3 işçiyi çıkarmak için çalışmalar hızlandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen patlamada hayatlarından umutları kesilen 3 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen patlamada hayatlarından umutları kesilen 3 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.


Kilimli ilçesi Dağ Sokak mevkisinde özel bir maden ocağında sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen patlama sonrası 2 işçi yaralı olarak kurtarılmış, 3 işçi ise mahsur kalmıştı. Mahsur kalan işçileri kurtarmak için yardım talep edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibi de ocak içinde bulunan karbonmonoksit ve metan gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın işçilere ulaşıldığını ancak yoğun metan gazından dolayı mahsur kalan ve hayatlarından umutların kesildiği Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerinin çıkarılması için metan gazının boşaltılma çalışmaları sürüyor.

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