Hayır işi yaparken kazada öldü

Karaman beldesine bağlı Çukurören köyünde kanalizasyon çalışmaları sürerken köyde ikamet eden 61 yaşındaki Cemal Aslan, çalışmalara destek vermek istedi. Geçen 3 Temmuz günü kendi imkanları ile aldığı çimento ev çakılı traktörünün römorkuna taşıyan Aslan, kardeşi Azmi Arslan ile birlikte yüklediği yükü kanalizasyon çalışmalarının bulunduğu bölgeye taşırken kaza yaptı. Rampa aşağı seyir halinde olan traktör; freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. İddialara göre Cemal Aslan, traktörden atlamak istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cemal Aslan, sevenlerinin gözyaşlarıyla köyünde toprağa verildi. Aslan’ın cenaze namazını ise başka bir köyde imamlık yapan oğlu Yasin Aslan kıldırdı.