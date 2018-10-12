Hayırsever işadamından okula yemekhane

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Cilas Kauccuk'un sahibi işadamı İrfan Civak tarafından babası merhum Durmuş Civa adına yemekhane yaptırılarak okula bağışlandı.

Çaydeeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi ek binasına yaptırılan yemekhanenin açılışında Devrek protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.

Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, hayırsever işadamı İrfan Civak, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve kalabalık bir davetli tarafından gerçekleştirilen açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, ”Öncelikle bu yemekhaneyi okulumuza kazandıran hayırsever işadamı İrfan Civak beye camiam adına teşekkürlerimi sunuyorum. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz daha evvel yemeklerini yemekhanesi olamayan yerlerde yemeye çalışıyorlardı. ,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisini ziyaret ederek böyle bir yemekhaneye ihtiyacımız olduğunu beyan ettik ve derhal ilgililere talimat vererek inşaata başlanmasının talimatını verdiler ve kısa sürede de tamamlatarak bizlere teslimatını gerçekleştirdiler.” dedi.

Babasının adına böyle bir tesis kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden İrfan Civak ise, "'Ağaç yaş iken eğilir' demiş atalarımız. Bu hem ciddi riskler hem de çok büyük fırsatlar barındıran çok anlamlı bir sözdür. Eğer evlatlarımızı iyi yetiştirebilir ve doğru yönlendirebilirsek, vatana, millete faydalı, geleceğe umutla bakan bireyler kazandırma şansını elde etmiş oluruz. Bu konuda en büyük yük siz değerli eğitimcilerimizin omuzlarındadır. Bize düşen ise bu kutsal görevde devletimizin yanında olup, elimizden gelen desteği sağlamaktır. Cilas Kauccuk olarak, ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte bir yandan yeni yatırımlar yapmak suretiyle diğer yandan eğitime bir nebze destek olarak faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyor, bu tesisin milli eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Devrek Kaymakamı Tolga Polat da işadamı İrfan Civak'a teşekkür ederek, "Eğitimin insan ve toplum üzerindeki önemi aşikardır. Türk Milli Eğitimi olarak tüm vatandaşlarımıza asgari düzeyde kaliteli eğitimi vermeye çalışıyoruz. Toplum bilgi ve becerisini iyi bir eğitimle gelecek kuşaklara aktarır. Daha yüksek standartta verilecek eğitimler İrfan Civak gibi vatandaşlarımızın katkıları ile meydana gelir" ifadesinde bulundu.

Kaymakam Polat tarafından katkılarından dolayı günün anısına İrfan Civak'a teşekkür plaketi verildi.