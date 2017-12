Helalleşerek girdikleri madende öldüler

İş kazaları ve göçüklerde ölen madenciler, dualarla anıldı.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Karadon Müessesedeki maden ocağında tören düzenlendi. Törende TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, son maden kazasında ölen Cafer Tepebaşı ve İsa Çeltik’in yakınları ile 08.00-16.00 vardiyası işçileri törende hazır bulundu.

Kur’an-ı Kerim’den surelerin okunduğu anma programında maden işçilerine mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi. 7 gün önce meydana gelen göçükte ölen İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı başta olmak üzere madende ölen işçiler dualarla anıldı.

Madencilerden buruk kutlama

17 yıldır maden ocağında çalıştığını anlatan 40 yaşındaki maden işçisi Erol Uçak, "Ne hissedelim, aynı fark eden bir şey yok. Madene çalışmaya gidiyoruz, sabah geliyoruz akşam çıkıyoruz. Yakın süreçte iki arkadaşımızı kaybettik. Acı hissediyoruz. Onların yanında biz de olabilirdik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şu anda çok duyguluyum. Kalbimiz her an acıyla, her zaman aynı" diye konuştu. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü buruk kutladıklarını anlatan 17 yıllık maden işçisi Tezcan Abalı, "Üzgünüz, burada iki arkadaşımızı kaybettik. Bugün Dünya Madenciler Günü. Biraz buruk kutluyoruz. Bir hafta önce iki arkadaşımızı kaybettik ama yapacak bir şey yok. Yine çalışmaya devam ediyoruz. Madene işçi alınması lazım, üretimin artması lazım. Millet buradan emekli oluyor. Yolun sonu nereye gidiyor bilen yok. Madenlere işçi alınmasını bekliyoruz" diye ifade etti.

Anma törenine katılan İsa Çeltik’in babası Cemil Çeltik de tören boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Maden işçileri, anma programının sonunda Çeltik’e taziyede bulundu. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayarak "Geçen hafta bu gün maalesef iki canımızı Cafer ve İsa kardeşimizi kaybettik. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Tüm maden şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemiz için hayatlarını veren tüm şehitlerimizi yüce Allah inşallah cennetine kavuşturur. Biz Madenciler Günü’nde tüm madencilerimizin kazasız, belasız çalışmasını temenni ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

7 gün önce madende öldüler

Geçen 27 Kasım günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesine bağlı maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Yerin eksi 360 ile 460 kotları arasında tavan göçmesi sonucu İsa Çeltik (33) ve Cafer Tepebaşı (37) arama kurtarma çalışmalarına rağmen madende hayatlarını kaybetmişlerdi.

7 gün önce yaşanan olayda defnedilen iki madencinin acısının halen taze olduğunu ifade eden iş arkadaşları, arkadaşları için dua ettiler. İşçiler, anma programının ardından kömür üretimi yapmak üzere yerin metrelerce altına indi. Öte yandan 17 Mayıs 2010 günü de aynı maden ocağında 30 maden işçisi galeri açma işlemi sırasında meydana gelen maden faciasında hayatlarını kaybetmişti.