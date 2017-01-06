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06 Ocak 2017 18:58

HEM Müdürleri Kdz. Ereğli’de bir araya geldi

HEM Müdürleri Kdz. Ereğli’de bir araya geldi

06 Ocak 2017 18:58

Zonguldak Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi (HEM)Müdürleri Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme’ den sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Sarıhan ile Özel Eğitim’den sorumlu Müdür Yardımcısı Cemal Özdemir ile Kdz. Ereğli ilçesinde bir araya geldi.
Zonguldak Merkez ve ilçelerindeki HEM Müdürleri Kdz. Ereğli HEM Müdürü Zuhal Efe’nin ev sahipliğinde Kdz. Ereğli ilçesinde bir araya geldi. Kdz. Ereğli Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme’ den sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Sarıhan ile Özel Eğitim’den sorumlu Müdür Yardımcısı Cemal Özdemir’de katıldı. Toplantıda Kdz. Ereğli HEM Müdürü Zuhal Efe düzenledikleri kurslar ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. HEM Müdürleri toplantının ardından ilçenin değişik noktalarında Kdz. Ereğli HEM Müdürlüğü tarafından açılan kursları gezerek incelemelerde bulundu. Zonguldak ve İlçelerinden gelen HEM Müdürleri Ereğli’de ki geziden memnun kalırken, Kdz. Ereğli HEM Müdürü Zuhal Efe’ye teşekkür etti. HEM Müdürleri ayrıca Kdz. Ereğli HEM Müdürlüğü’ne kazandırılan yeni araçtan dolayı Kdz. Ereğli HEM Müdürü Zuhal Efe’yi tebrik etti.



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