Hemşireler; günlerini törenle kutladı

Kdz. Ereğli ilçesindeki tören Atatürk Anıtı önünde sabah saat 10.00’da gerçekleştirildi. Törene Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Vildan Türkeli, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İsmail Koçak, Echomar Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu, Anadolu Hastanesi Baş Hemşiresi Derya Çakır Durmuş, Echomar Hastanesi Baş Hemşiresi Arzu Cengiz, hastanelerde çalışan hemşireler ile Kdz. Ereğli Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende üç hastanenin başhemşireleri Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Törende konuşan Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İsmail Koçak, "Ülkemiz tarihinde hemşireliğin öneminin savaşlarla ortaya çıktığını söyledi. Koçak konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “12 Mayıs Dünya’da ve ülkemizde modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nöghtıngale’nin doğum gününe izafeten hemşireler günü olarak kutlanmaktadır. Hemşirelik mesleği insan gereksinimlerinden doğmuş ve başlangıcı insanın var oluşuna kadar uzanan oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Bir mesleğin bu günkü durumunu anlamak ve yorumlamak için geçmişe, tarihsel gelişimine göz atmak gerekir. Ülkemiz tarihinde hemşireliğin önemi savaşlarla ortaya çıkmıştır. Türk tıp tarihi ve hemşirelik tarihi adına önemli bir öncü olan Dr. Bezin Ömerpaşa tarafından 1912 yılında bu günkü adı Kızılay olan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ninde desteği ile 6 ay süreli hemşirelik kursları açılarak Kadırga Hastanesi’nde eğitim verilmiştir. Bu kursları bitiren hemşireler Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşı ve 1. Dünya Savaşı’nda hasta ve yaralı askerlere bakmışlardır. Bu yüzden 1912 yılı Türk hemşireliğinin başlangıcı sayılır. Yurt içi ve yurt dışında hemşirelik adına önemli çalışmalarda yer alan hayatını hemşirelik eğitimine adayan, kadınların sosyal hayata dahil olmalarında etkin rol oynayan Türkiye’de modern hemşireliğin öncüsü olarak kabul edilen Safiye Hüseyin Elbi gibi bir çok ünlü Türk hemşirede göreve bu dönemde başlamıştır. Temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri bulunan hemşirelik mesleği o günlerden günümüze tıp biliminin de ilerlemesi ile çok önemli aşamalar kaydetmiş, sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Hemşirelerimiz tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetlerinde çok önemli görevler üstlenerek ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde kimi zaman zor koşullarda vazifelerini özveri ile yerine getirerek sağlık ekibinin temel taşlarından olmuşlardır. Bireysel ve toplumsal sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rolü üstlenen ve insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır ve özveri, sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

Yapılan konuşmaların ardından üç hastanede çalışan hemşirelere çiçek takdim edilirken, tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.