Hemşireler haftası kutlandı

Zonguldak Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Hemşireler Derneği Başkanı Arife Ayaz yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından Hemşireler Derneği Başkanı Arife Ayaz tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şubesi başkanı Arife Ayaz, Hemşireler Haftası nedeniyle yaptığı konuşmada, “Hastalar daha iyi kalitede ve güvenlik sağlık hizmetlerinin sunulması için, hemşirelere pozitif çalışma ortamları sağlanmalı. Yeterli maaş ve özlük haklarının verilmesinin sağlanması, iyi ve kaliteli bir eğitim hakkı verilmesinin sağlanması, mutlaka yıpranma payı haklarının verilmesinin sağlanması, bu haklara, karar alma ve uygulamaya konma süresince görüşlerinin alınması ve söz söyleme haklarını da ilave edilmesi gerekmektedir. Toplumla birlikte hemşirelerin de sağlığının bir insan hakkı olduğunun kabul edilmesi inancıyla, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlu olsun” dedi.

Valilik önündeki törenin ardından Hemşireler Derneği Başkanı Arife Ayaz beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ı makamında ziyaret etti.