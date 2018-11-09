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Hemşirelerin odasına gizlice girip, telefon ve paralarını çalmak istedi

Zonguldak’ta Atatürk Devlet Hastanesi ek binasında çalışan hemşirelerin odalarındaki cep telefonlarını, paralarını ve değerli eşyaları çalan kişi hastane personeli tarafından suçüstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta Atatürk Devlet Hastanesi ek binasında çalışan hemşirelerin odalarındaki cep telefonlarını, paralarını ve değerli eşyaları çalan kişi hastane personeli tarafından suçüstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.


Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi ek binasında meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan hemşirelerin odalarındaki cep telefonlarını, paraları ve değerli eşyaları çalan 28 yaşındaki D.C. hastane personeli tarafından suçüstü yakalandı. D.C. hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan D.C. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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