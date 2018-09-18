Hırsızlar fındık dolu çuvalları çaldı

'nın evinde bulunan 400 kilogram fındığı çaldığı iddia edilen 4 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Cambazlı Köyündeki Mehmet A. ait olan evinde bulunan fındıklar çalındı. Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu fındığı çalan kişileri tespit etti, ardından hırsızlık olayına karışan B.K., C.K., Y.E.A., B.A suçlarını itiraf ettiler. Şüphelilerin Jandarmanın sorgulamasının ardından “hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli hırsızlık” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yine Alaplı Alioğlu Köyünde kimsenin bulunmadığı saatlerde Yekta Ö'ye ait eve giren hırsız, evde bulunan bir miktar para ve elektronik eşyayı çaldı. İhbar üzerine Alaplı jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaların sonucunda hırsızlık olayına karışan S.E. isimli kişinin evinde çalınan malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan S.E. hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.