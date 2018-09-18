Hırsızlar sadaka kutusu çaldı

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir Kuaför dükkânına giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 500 TL'lik dükkanda bulunan sadaka kutusunu çalarak, kayıplara karıştılar.

Alınan bilgilere göre olay, Alaplı ilçesi Ulukaya İşhanı zemin katında bulunan Kuaför dükkânında meydana geldi.

Gece saatlerinde iş yerinin camını kırarak içeriye giren hırsızlar, kırdıkları Camları da farklı bir bölgeye taşıyarak dikkat çekmemeye çalıştı. Kırılan camlar nedeniyle kan izleri bulunurken sadaka kutularında 500 TL civarında para olduğu tahmin ediliyor.

bir hafta içinde 2 hırsızlık olayı

Bölge esnafları , İlçede 1 hafta içerisinde toplam 2 defa hırsızlık olayı yaşandığını belirtti.

Hırsızların, son hırsızlık olayında ihtiyaç sahipleri için topladığı yardımların bulunduğu sadaka kutusunu da çaldıklarını söyleyen bölge esnafları, “ son zamanlarda hırsızlık olaylarını arttığını görüyoruz. Bu son olayda sadaka kutusunu da çaldılar.” dedi.