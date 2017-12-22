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22 Aralık 2017 12:49

Hırsızlık cinayetinde define anlaşmazlığı iddiası

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde hırsızlık için girildiği iddia edilen ve gelin ile kayınvalidesinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın define anlaşmazlığı sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Hırsızlık cinayetinde define anlaşmazlığı iddiası

22 Aralık 2017 12:49


Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda N.G. ve iki arkadaşı, Akyol Ailesi’nin yaşadığı eve merdiven dayayarak girdi. Seslerin duyulması üzerine içeride boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında 60 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 26 yaşındaki Dilek Akyol ise aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga sırasında Dilek Akyol’un eşi Mehmet Akyol ve Cevdet Akyol saldırganlardan N.G.’yi yakalayarak elini ve ayağını bağladı.


Bu sırada komşuların duyması üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kayınvalide Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol’a yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Mehmet Akyol ve Cevdet Akyol ise boğuşma sırasında hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldılar.


Zanlı ise sağlık ekipleri tarafından jandarma eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Olayın define anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Zanlı N.G.’nin tedavisinin ardından olayı neden işledikleri ise jandarmaya vereceği ifadesinde kesinleşecek. Öte yandan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.




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