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07 Mayıs 2018 15:51

Hobili günler final sergisi 67 Burda AVM’de açıldı

Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi’nde Hobili Günler Kursu final sergisi 7-11 Mayıs’ta AVM giriş katında ziyaretçilerini bekliyor.

Hobili günler final sergisi 67 Burda AVM’de açıldı

07 Mayıs 2018 15:51


Fatih Halk Eğitim Merkezi ve 67 Burda AVM işbirliğiyle açılan Hobili Günler Kursu’nda El Sanatları sergisinde keçe, kurdele, brezilya ve basit nakış, ahşap, seramik, cam boyama kurslarının final sergisi ziyaretçilerini bekliyor. AVM giriş katında Fatih Halk Eğitim Merkezi ve 67 Burda AVM işbirliğiyle açılan sergide ziyarete sunulan eserlerin ev hanımların ücretsiz kurslarla kişisel gelişimi amaçlayarak ev hanımlarının boş zamanlarını aktif hale getiriyor ve el becerilerini geliştirilmesine olanak sağlıyor.


5 gün sürecek Hobili günler sergisi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Derya Karakullukçu, “5 aylık çalışmanın ürünü sergimiz el sanatları üzerine 3 boyutlu şekillendirme ve ahşap boyama üzerine çalıştık. 35 kursiyerimiz katıldı. Sergimiz Cuma gününe kadar açık kalacak. Esas 67 Burda AVM yönetimine bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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