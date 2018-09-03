Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 14:02

Hükümet caddesinde 30 yıl sonra kaldırım ve parke yenileme çalışması

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Belediyesi tarafından hükümet caddesinde 30 yıldır yapılmayan kaldırım ve parke yenileme çalışmasına başladı.

Hükümet caddesinde 30 yıl sonra kaldırım ve parke yenileme çalışması

03 Eylül 2018 14:02


Alaplı Belediyesi İlçenin en işlek caddesi olan Hükümet Caddesindeki parke ve kaldırımları 30 yıl sonra yenilerek daha modern bir görüntüye kavuşturuyor. İlçe emniyet Müdürlüğü önünden başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, esnaflarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.


Tekin, 30 yıldır Hükümet caddesinde yapılmayan kaldırımları yeniden yaparak halkımıza söz verdiğimiz gibi İlçemizi daha modern bir hale dönüştüreceklerini söyledi.


İlçemizde 4,5 yıldır çok önemli hizmetler yaptıklarını yapılan hizmetleri de halkımızın takdir ettiğini ifade eden Tekin, “Hükümet Caddesinde 30 yıldır yapılmayan kaldırımları halkımıza söz verdiğimiz gibi yenilemeye başladık. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Hükümet Caddesi güzergahını takip ederek Belediye binası önüne kadar kaldırım ve parkeleri değiştirerek ışıklandırma ve oturma banklarıyla birlikte caddemizi daha modern ve cazibeli bir hale kavuşturacağız. Bundan önceki aylarda meclis toplantısında hükümet caddesinde yapılacak yeniliklerle ilgi bir kredi talebimiz vardı. Ancak bu talebimiz onaylanmadı. Bundan ötürü biraz gecikme yaşandı. Biz şimdi belediyenin kendi bütçesini zorlayarak halkımıza verdiğimiz bu sözümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. 30 yıldır yapılmayan kaldırımları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Biz göreve geldiğimizde verdiğimiz sözler vardır. Bu sözleri yerine getirmek için 4,5 yıldır geçimizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bundan sonra aynı tempoyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç