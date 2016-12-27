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27 Aralık 2016 18:27

Hünerli Eller ile Çekmen Bezi hayat bulacak

Hünerli Eller ile Çekmen Bezi hayat bulacak

27 Aralık 2016 18:27

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde “Çekmene Can Veren Has Eller” projesinde oluşan Köylü kadınları dokuma tezgahlarında çekmen bezi üretime katkı sağlayacak.
Alaplı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Alaplı Hasanlı Köyü Merkez Mahallesi Kalkındırma Derneği tarafından “Çekmene Can Veren Has Eller” projesine katılan 37 bayan kursiyer Alaplı Kaymakamı Saim Eksioğlu’nu ziyaret ettiler.
Alaplı Hasanlı Köyü Muhtarı Recep Tufan proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Köy Muhtarı Tufan ,İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Müdürlüğü Sosyal Proje yarışmasına “Çekmene Can Veren Has Eller” projesiyle müracaat ederek kazandıklarını söyledi. Alaplı kültürünün önemli bir parçası olan çekmen bezi hakkında bilgi veren Hasanlı Köyü Muhtarı Tufan, “Çekmene Can Veren Has Eller” projesi hazırlayarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Müdürlüğü Sosyal Proje yarışmasına sunduk. Yarışmada projemiz onaylanarak 109 bin Lira proje ödeneği çıkartıldı. Proje ortağımız Alaplı Meslek Yüksek Okulu, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Esnaf Odasıdır. 37 bayan kursiyerimiz projeye katılacak olup önümüzdeki ay içinde dokuma tezgahlarımız gelerek köylü kadınlarımız çekmen bezine tezgahlarda yeniden can verecekler. Alaplı Belediye Başkanımız Nuri Tekin’de her zaman kültürüne sahip çıkan bir Başkanımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ürettiğimiz bu bezleri İlçe merkezimizde satış yeri açmayı planlıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine de her zaman yardımcı olmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu” diye konuştu.



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