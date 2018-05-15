Hurma tezgahdaki yerini aldı

Ramazan sofralarının değişmezlerinden olan ve kilosu 10,15,18, 40, 45 ve 55 ve 100 TL den satılan Medine, Kudüs, Ache, İran, Cezayir ve Ache hurmaları satışları esnafları memnun ediyor. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Esnaf Zekai Uncu, “Geçtiğimiz yıllardaki fiyatlara göre aynı bu yıl hurma satışları biraz daha iyi. Bütün hurmalarımız tazedir. Zonguldak halkının Ramazan ayını kutluyorum. Gönüllerince taze hurmaları sofralarına koyabilirler. Vatandaşın ilgisi gayet güzel. Fiyatlardan gayet memnunlar. Herkese uygun ürün satıyoruz. Bu Ramazan ayında da vatandaş sofrasından hurmayı eksik etmeyecek” şeklinde konuştu.