Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:37

Hurma tezgahdaki yerini aldı

Ramazan ayında sofraların değişmezlerinden olan hurmalar vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Hurma tezgahdaki yerini aldı

15 Mayıs 2018 12:37


Ramazan sofralarının değişmezlerinden olan ve kilosu 10,15,18, 40, 45 ve 55 ve 100 TL den satılan Medine, Kudüs, Ache, İran, Cezayir ve Ache hurmaları satışları esnafları memnun ediyor. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Esnaf Zekai Uncu, “Geçtiğimiz yıllardaki fiyatlara göre aynı bu yıl hurma satışları biraz daha iyi. Bütün hurmalarımız tazedir. Zonguldak halkının Ramazan ayını kutluyorum. Gönüllerince taze hurmaları sofralarına koyabilirler. Vatandaşın ilgisi gayet güzel. Fiyatlardan gayet memnunlar. Herkese uygun ürün satıyoruz. Bu Ramazan ayında da vatandaş sofrasından hurmayı eksik etmeyecek” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç