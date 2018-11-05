İdareci, öğretmen ve veli kaynaşması başarıyı getirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir İlkokulu velileri okulun idarecileri ve öğretmenleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Okul Müdürü Yaşar Ciğer veli kaynaşması ile takım çalışmasını sağladıklarını ve bununda kendilerine büyük başarılar kazandırdığını söyledi.

Erdemir İlkokulu'nun 4. Sınıf öğrencilerinin velileri hafta sonu Kdz. Ereğli Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Cumartesi ve Pazar sabahı iki grup halinde düzenlenen kahvaltıya Erdemir İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer, idareciler, okul aile birliği yöneticileri, öğretmenler ve yaklaşık 500 kadar veli katıldı.

Öğrenci velileri çocuklarının eğitimleri ve okulda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini okul yönetimi ve öğretmenlere sundu. Yaklaşık 2 saat süren kahvaltı programında okul yönetimi, okul aile birliği yöneticileri, öğretmenler ve veliler hem kahvaltılarını yaptı, hemde sohbet ederek kaynaşma ortamı yakaladı.

Kahvaltı organizasyonlarını 4 yıldır geleneksel olarak yaptıklarını ve bu organizasyonlar sayesinde elde edilen başarıların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar düzeyinde ödüller getirdiğini ifade eden Erdemir İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer, başarının ekip çalışması ile kazanıldığını savundu. Ciğer konuşmasında “ Erdemir İlkokulu değerli aileleri, sevgili öğretmenlerim, çok değerli aile birliği yönetim kurulu üyelerimiz ve sevgili velilerimiz; Erdemir İlkokulu ailesinin geleneksel hale getirdiği 4. Kahvaltı programımıza, birlik ve beraberlik toplantımıza hepiniz hoş gediniz. Veliler ve sevgili öğretmenlerim; bu kaynaşma kahvaltımızın amacı sadece burada toplanıp kahvaltı yapmak değil. Yaklaşık 4 yıldan beri biz bu kahvaltı programlarını yapıyoruz. Bu kahvaltılar kaynaşmanın ötesinde o minik yavrularımıza, çocuklarımıza, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımıza güzel ortam hazırlamanın, güzel eğitim yapmanın bir başlangıcı. Sizler 4. Sınıflar olarak 4 yıl önce buna bir temel attınız. Ve bugün çocuklarımızın birkaç ay sonra ikinci döneme girecek ve onları uğurlayacağımız bir okuldan misafir olarak sizi ağırlıyoruz. 8 yıl görev yaptığımız Erdemir İlkokulunda bugüne kadar hep ilkleri, güzellikleri ve başarıları birlikte yakaladık. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar düzeyinde Zonguldak ilini temsilen 4 yılda 3 kez ‘Yılın Öğretmenini' çıkardık. Bu çok büyük bir başarı, bu başarıda ki en büyük emek hepimizin. Birlikteliğin, ekip çalışmasının, takım çalışmasınındır. Yine şunu söyleyebilirim ki; geçen Mayıs ayında yaptığımız kan bağışında Türkiye rekorunu kıran bir okulun paydaşlarıyız. Bu da onur verici, 700 ünite kan bir günde ve birlikte takım çalışmasının, ekip çalışmasının en büyük örneğidir. Yine 2 yıl önce köylerde köy kardeşliği projemiz vardı. ‘Gönülden Gönüle' projemiz O projede de 12 köy okulunun öğrencisini merkezde Erdemir İlkokuluyla buluşturduk. Yaklaşık bin öğrencimiz bizlerle beraber şehir merkezinde çocuklarımızla kaynaştı. İşte bunları şunun için anlatıyorum; bu başarılar, bu öyküler hep burada ki birlikteliğin kaynaşmanın birer örneği. Onun için bu anlamda sizlere özel bir teşekkür etmem gerekiyor. 4 yıldan beri bu okulun emeğini yükünü çekiyorsunuz. Bu anlamda ben hepinize çok çok teşekkür ediyor, bir alkışta kendinize yapmanızı istiyorum” dedi.

Okul aile birliği yöneticileri ve okul yönetimi kahvaltı ve kaynaşma programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirtti.