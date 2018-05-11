yılını protesto etti ve Fransa’da Kuran-ı Kerim hakkında yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.

İHH İnsani Yardım Derneği Zonguldak Şubesi ve sivil toplum kuruluşları Nakba’nın 70. yılını protesto ettti ve Fransa’da Kuran-ı Kerim hakkında yayınlanan bildiriye tepki gösterdi. Grup, Cuma Namazı sonrası basın açıklaması düzenlendi. Madenci Anıtı’nda düzenlenen basın açıklamasına Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Sağlık Müdürü Memur Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Abdullah Çetintaş, "Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kuran-ı Kerim Allah’ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir" dedi.

Çetintaş açıklamasında ABD’nin ve İsrail’in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıktıklarını ifade ederek şunları söyledi; "ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek, Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa’da Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim hakkında yayımlanan hadsiz bildiriyi lanetlemek için bütün kardeşlerimizle meydanlardayız. 15 Mayıs günü Büyük Felaket Nakba’nın 70. yıl dönümü. 70 yıldan beri Siyonist İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Sözde İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camii’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kur’an-ı Kerim’leri yerlere atıp üstlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir. Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kuran-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesinin hadsiz bir tavır olduğu ve bu durumu en ağır bir şekilde lanetliyoruz. Fransa’da yaşlı bir Yahudi kadının öldürülmesi üzerine ortaya çıkan birtakım tartışmalara bağlı olarak, bazı odaklar tarafından Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’e karşı bir iftira kampanyası başlatıldığı ve haddi aşan provakatif teklifler dile getirildiğini takip etmekteyiz. Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur. Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kuran-ı Kerim Allah’ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kur’an-ı Kerim’e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır, hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir. Bütün bu gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam’a, Müslümanlar’a ve Kuran-ı Kerim’e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu önyargılı çaba özellikle son zamanlarda Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslamofobiye hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor ve tüm Dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından program sonra erdi.