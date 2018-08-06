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06 Ağustos 2018 16:25

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında başlayana sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

06 Ağustos 2018 16:25

Kavgada silahla yaralan bir bayan hayatını kaybederken 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, ilçeye bağlı Kıyıcak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şenol D., tüfekle ateş etmeye başladı. Olayda, Sıla D., Ziya D., Şerife D., İmdat D., Emrah D., Gökhan D., silahla yaraladı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5’i ilçedeki Özel Echomar Hastanesine kaldırılırken, kavgada vücuduna 11 saçma isabet eden 11 yaşındaki Sıla D. ise kaldırıldığı Alaplı Devlet hastanesinde yaşamını kaybetti.


Yaşanan olayın ardından zanlı Şenol D., olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Beyaz bir araca bindiği öğrenilen Şenol D., ekipler tarafından her yerde aranıyor.




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