İki araç kanala uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 1 yaralandı.

Kaza, Çaycuma ilçesi Filyos beldesine bağlı olan Çömlekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltukova istikametinden Filyos'a giden Savaş A. yönetimindeki 67 ZJ 722 plakalı araç tali yola girmek istediği sırada arkasından gelen Emin G.'ye ait olan 67 ZF 903 plakalı araç sollama yapmaya çalıştı. Bu sırada iki araç yolun kenarındaki kanala doğru uçarken, kazada yaralanan Savaş A.'nın aracında bulunan eşi, 112 acil ekipleri ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.