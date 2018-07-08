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08 Temmuz 2018 14:11

İki işçinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı mühürlendi

Zonguldak’ta dün akşamüzeri meydana gelen göçükte iki işçinin yaşamını yitirdiği kaçak maden ocağı ekiplerce mühürlendi.

İki işçinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı mühürlendi

08 Temmuz 2018 14:11

Öte yandan olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi’nde kaçak olarak işletilen kömür ocağında dün akşamüzeri göçük meydana gelmiş göçükte Erkan Cobur ve Hasan Yıldız isimli maden işçileri göçük altında kalmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları TTK Tahlisiye ekiplerince sürdürülmüştü. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Erkan Cobur ve Hasan Yıldız’a ulaşılmış ancak göçük altında kalan işçiler yaşamını yitirmişti.


İşçilere ulaşılmasının ardından ekipler tarafından kaçak olarak işletilen kömür ocağı mühürlendi. Maden sahasının 2 yıl önce FETÖ soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen maden şirketine ait olduğu, dün olayın meydana geldiği kaçak kömür ocağının ise ruhsatı iptal edilen sahada kaçak olarak açıldığı öğrenildi. Ocağın girişi tahta parçalarla kapatılırken olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.




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