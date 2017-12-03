Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 20:09

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

03 Aralık 2017 20:09


Edinilen bilgiye göre, Alaplı’dan Akçakoca yönüne giden Şahin D. kullandığı 81 DF 999 plakalı lüks otomobil, Akçakoca istikametinden gelen ve kavşaktan dönüş yapan Refik C. yönetimindeki 34 LJ 5483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada lüks Otomobilin yanında yolcu olarak bulunan Yavuz B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Akçakoca, Alaplı Jandarma ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralı Yavuz. B. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma ekipleri yola dağılan parçaların kaldırılması için karayolları ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolda dağılan parçaları ve aracın motorundan yola sızan yağı temizledi. Hurdaya dönen otomobilleri yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç