İl Genel Meclis Üyesi Bostancı’nın mutlu günü

AK Parti Zonguldak İl Genel Üyesi İsmet Bostancı oğlu Rıza Bostancı’yı evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Devrek Yaşam Park’ta düzenlenen düğün merasiminde Rıza ve Özge Bostancı hayatlarını birleştirirken, gençlerin şahitliğini ise eski AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve AK Parti Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Vacit Durdubaş birlikte gerçekleştirdiler.

Yüzlerce davetlinin katıldığı düğün merasiminde bölgenin siyaseti iş dünyası ve sivil toplum kuruluş temsilcileri hazır bulundular. Uzaktan yakından oğlunun düğün merasimine katılanlara teşekkür eden İsmet Bostancı,” Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.