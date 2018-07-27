İl Sağlık Müdürlüğü ve BEÜ arasında protokol imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmek ve iş yaşamına uyumunu kolaylaştırmak için uygulamalı derslerin yıl içi uygulamaları ile yaz stajlarını kapsayan mesleki uygulamalarını Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda yapabilmelerini sağlamak amacıyla BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim Uygulamaları İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokol hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile bugüne kadar karşılıklı memnuniyet içerisinde devam etmekte olan çalışmalarının imzalanan bu protokol ile daha da güçleneceğini bu bağlamda, öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerinde güçlü ve önemli dış paydaşımız olarak desteklerini esirgemeyen Zonguldak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ertuğrul Güner’e, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerde çalışan tüm sağlık personellerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.