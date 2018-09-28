İl Sağlık Müdürü Güner'den 'Dünya Kalp Günü' açıklaması

Ertuğrul Güner, 29 Eylül “Dünya Kalp Günü” ile ilgili yaptığı açıklamasında, kalp ve damar sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Güner, yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu belirtti. Türkiye'de 2013'te her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden dolayı öldüğünü anımsatan Güner, şunları kaydetti:

"Davranışsal risk faktörleri yani sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyo ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler, toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahalelerle kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir."