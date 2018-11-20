İlçe müftüsünden huzurevine ziyaret

2018 Yılı Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Huzurevi Müdürü Kenan Mısırlı'yı makamında ziyaret ederek Huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

İlçe Müftüsü Ermiş "Çaycuma Huzur evini ziyaret ettik. Kıymetli büyüklerimizle yaptığımız bu anlamlı buluşmaya vesile olan Huzurevi Müdürümüz Kenan Mısırlı ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yaptıkları çok kıymetli hizmetleri yerinde gördük. Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarını bu özverili ve gönülden yaptıkları bu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Ayrıca, Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Müftü Ayhan Ermiş, Murakıp Cemalettin Torun ve Koramanlar Köyü Şehler Mah. Camii İmam-Hatibi Hüseyin Altuncu ile birlikte evinde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti.