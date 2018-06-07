İlden ile dolaşan bayrak Zonguldak’ta

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği’nin “El Ele, Elden Ele 81 İlde” sloganı ile 19 Mayıs’ta, Muğla’dan bisikletleriyle yola çıkardığı Türk Bayrağı, 8 Haziran’da Zonguldak il sınırına ulaşıyor. Zonguldak ilindeki organizasyonunu Çaycuma ve Devrek Kent Konseyinin üstlendiği etkinlik 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Buna göre ulaştığı ilin kadın bisikletçileri tarafından teslim alınıp, bir sonraki ilin kadın bisikletçilerine teslim edilecek bayrak, 8 Haziran Cuma günü Çaycuma ve Devrekli kadın bisikletçiler tarafından Bolu-Zonguldak il sınırında teslim alınacak. Aynı gün Devrek’e gelecek olan kadınlar şehir içinde bisikletleriyle bir gösteri turu atacak.

Bartın sınırında teslim edilecek

Bayrak 9 Haziran Cumartesi günü Çaycuma’da olacak. Bisikletli kadınlar saat 13.00’de Çaycuma Köprüsü girişinde toplanarak bir Çaycuma turu atacak. Uğur Mumcu ve Nihat Kantarcı Caddesinden geçerek “Bisikletli Adam Heykeli” önüne gelecek kadın bisikletçiler, heykelin önünde bir hatıra fotoğrafı çektirecek. Çaycuma Belediyesi önünde de hatıra fotoğrafı çektirecek kadınlar, turlarını başladıkları yerde bitirecek. Çaycumalı kadınlar yapılan ilçe turunun ardından, bayrağı Bartınlı kadınlara teslim etmek üzere Bartın’a hareket edecek. Bartın-Zonguldak sınırında bayrağın teslim edilmesinin ardından etkinliğin Zonguldak bölümü bitirilecek. Bayrak, 81 ili dolaştıktan sonra 30 Ağustos’ta, Türkiye turuna başladığı Muğla’da olacak.