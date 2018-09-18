İlköğretim Haftası programı Atilla İlkokulu'nda kutlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde İlköğretim Haftası programı dolayısıyla Attila İlkokulu bahçesinde kutlama programı gerçekleştirildi. Program Attila İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı. Program Kozlu'da yeni görevine başlayan Kaymakam Hüseyin Ergi'nin ve beraberindeki heyetin yerlerini almalarıyla başladı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Attila İlkokulu Müdürü Mustafa Girgin günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmasında eğitim ve öğretim ile ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. Ardından öğrenciler şiirlerini okudular. Okul Öğrencilerinin sunduğu halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Son olarak mezun olan öğrenciler yeni öğrencilere çiçek takdimi ile bayrak ve flama devir teslimi yaptılar.

Törene Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, Daire ve kurum müdürleri ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldılar.