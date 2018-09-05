İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin şubeleri kura ile belirlendi

Çaycuma ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu ve 75.Yıl İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin sınıf şubeleri kuralarla belirlendi. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş bu okulları ziyaret ederek kura çekimine katıldılar.

Kaymakam Serkan Keçeli velilere yaptığı konuşmasında 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, “Birinci sınıf öğrencilerimizin ayrı bir heyecan oluyor. Yeniden okula başlayışı, sıfırdan yeni bir heyecan yapacaklar, heyecanını da gözlerden okuyabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Keçeli, bu sene çok daha şeffaf , herkesin gözü önünde adil, mümkün olduğunca homojen sınıflar oluşturmak için kura yöntemiyle 1’inci sınıfların şubelerini belirleyeceklerini söyleyerek, “Yani oluşacak sınıflarımızı , öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün öğretmenlerimiz çok tecrübeli, değerli ve iyiler. O yüzden hangi şubeye düştüğü aslında çok da büyük bir şey fark ettirmeyecek ama en azından gözümüzün önünde kimsenin aklında bir şey kalmadan böyle kura mekanizmasının kurulmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’da yeni yılın öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.