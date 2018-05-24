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24 Mayıs 2018 15:32

İlkokul öğrencilerinden anlamlı turnuva

Zonguldak’ta Kdz.

İlkokul öğrencilerinden anlamlı turnuva

24 Mayıs 2018 15:32

Eregli Dikmen İlkokulu öğrencileri ‘Spor, Barış ve kardeşlik’ temalı futbol turnuvası düzenledi.


Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Kdz. Eregli Dikmen İlkokulu tarafından, ‘Spor, Barış ve kardeşlik’ temasını pekiştirmek amacıyla 4. sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvayı düzenleyen Rehber Öğretmeni Barış Bostancı, turnuvanın çocuklara saygıya, hoşgörüye dayalı bir spor alışkanlığı sağladığını belirterek, “Sporun, futbolun hırs, nefret ve şiddet ortamında değil de saygı, hoşgörü ve sevgi ortamında güzelliğini yansıtacağı bilinciyle öğrencilerimizin futbola olan ilgisini saygı değeriyle birleştirip, ‘Spor,Barış ve Kardeşliktir’ temalı futbol turnuvası düzenledik” dedi.


Ayrıca Bostancı, turnuvada yenmek ve yenilmenin geri planda kaldığını, öğrencilerin birbirlerine saygı duyduğunu ve kazananın sevgi olduğunu ifade etti.




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