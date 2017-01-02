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02 Ocak 2017 22:07

İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep’e gönderdi

İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep’e gönderdi

02 Ocak 2017 22:07

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paraları Halep’e ulaştırılması için İHH temsilcilerine teslim etti.
Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okul harçlıklarını Halep’e yardım için biriktirdi. Yaklaşık bir ay içerisinde 16 bin 25 TL para biriktiren öğrenciler, yardımlarını İnsani Yardım Vakfı (İHH) Zonguldak Temsilcisi İlyas Yalçın ile İHH Kdz. Ereğli Temsilcisi Mustafa Köseoğlu’na teslim etti.
Yardımların teslim edilmesi sırasında İmam Hatip şuuruyla hareket eden öğrencilerine teşekkür ettiğini belirten Okul Müdürü Harun Bektaş, “Peygamberimiz H.Z. Muhammet (S.A.V.) "Müminler, bir vücudun azaları gibidirler. Bir organda ortaya çıkacak bir hastalık bütün vücudu olumsuz etkileyecektir" demiştir. Bu Hadis-i Şerif’ten hareketle öğrencilerimiz Ensar olma, muhacir kardeşlerimizin dertleriyle dertlenme, ihtiyaçlarıyla ilgilenme bilincini göstermişlerdir. İmam Hatip şuuruyla hareket eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye, tüm İslam coğrafyası için çok büyük önem arz etmektedir. Ortaya koyduğu tüm icraatları ile de Müslüman kardeşlerimizin hep yanında olmaktadır” dedi. Bektaş konuşmasında toplanan yardımları ihtiyaç sahibi Haleplilere ulaştıran İHH temsilcilerine de teşekkür etti.
İma Hatip Lisesi öğrencilerinin kendilerine yakışır bir davranış sergilediğini dile getiren İHH Zonguldak Temsilcisi İlyas Yalçın ise, toplana yardımların Halep’te her şeylerini bırakarak göç etmek zorunda kalan insanlar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yalçın konuşmasında “Bu güzel faaliyete katkı sunan, Halepli kardeşlerini görmezden gelmeyen tüm Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve özellikle başta müdür bey olmak üzere tüm okul idaresine teşekkür ediyorum. İmam Hatip öğrencisine yakışır bir şekilde harçlıklarını kardeşlerine adayan tüm öğrencilerimizin geleceğimiz için umut vadetmektedir. Toplanan meblağın Halep’te her şeylerini bırakarak göç etmek zorunda kalan muhacir kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok önemli ve anlamlı bir yere sahip. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından İHH Zonguldak Temsilcisi İlyas Yalçın, yapılan yardımlardan dolayı Kdz. Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Bektaş’a plaket takdim etti. Programda Suriye’de yaşanan dramı anlatan sinevizyon gösterisi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Program KJur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılması ile sona erdi.



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