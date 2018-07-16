İnam, turnuvayı değerlendirdi

Perşembespor’un merhum başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına, gelenekselleştirilmesi hedeflenen bir futbol turnuvasının düzenlendiğini ifade eden Perşembe Belediye Başkanı ve Turnuva Tertip Komitesi Başkanı İsmail İnam, "Rahmetli başkanımızın aziz hatırasını yaşatmak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek, yaz aylarında beldemizde sportif bir aktivite oluşturmak, Perşembespor’a cüzi de olsa gelir elde etmek ve yöredeki futbolcuların performansını koruyarak sezona daha hazırlıklı girmesini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz turnuvaya, toplam 16 takım katıldı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür. Metin Doğan uzun yıllar klasman hakemi olarak Süper Amatör Lig’de maçlar yönettikten sonra bu sezon hakemliği bırakmış deneyimli bir futbol adamıdır. Bu tip turnuvalarda fiilen görev yapmakta olan hakemlerin maç yönetmesi ciddi bir prosedüre tabi olduğu için eski hakemlerin görevlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Her hakem gibi Metin Doğan’ın da yanlış kararlar vermesi mümkündür. Ancak bir maksada yönelik karar verdiğini söylemek bir art niyet ifadesidir. Perşembespor’un bazı futbolcularının oynadığı takımın şampiyon yapılacağına dair dile getirilen iddianın da hiçbir mesnedi yoktur. Perşembespor’un futbolcuları turnuvada yer alan pek çok takıma dağılmış durumdadır. Turnuvada birinci gelen takıma 3 bin 200 TL, ikinci gelen takıma bir koyun verilecektir. Maddi ödülü bu kadar düşük olan bir turnuvada şike gibi maddi, manevi yükü büyük bir organizasyonu yapmak zaten mümkün değildir. Perşembe Jandarma Karakol Komutanımız da bizzat düzenleme komitesinde yer almıştır. Turnuvanın bu haftasonu başlayacak finaller serisine tüm basın mensuplarını, sporsever bölge halkını davet ediyor, bizzat çıplak gözle görerek yorum yapmaya, fikir oluşturmaya çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.