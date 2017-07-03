İncivez Koyu halk sağlığını tehdit ediyor

Zonguldak’ın Alaplı İlçesine bağlı Yeni Mahalle evlerinin İncivez Koyundaki insanların denize girdiği kumsalın hemen yanında Karadenize dökülmesi vatandaşı çileden çıkartıyor. Özellikle yaz aylarında oluşan kokudan ve sivrisinekten rahatsız olan yaz mevsim nedeniyle tatile gelen koy sakinleri, bu durumdan şikayetci olduklarını söylediler. Yeni Mahalle evlerinin kanalizasyonunun atıkları nedeniyle denize giremediklerini belirten 46 yaşındaki Ertekin Dokanak, “Özellikle bu yıl çok kötü. Atıklar yüzünden denize giremiyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor” dedi.

İncivez koyundan denize girilmemesi konusunda gerekli uyarılarda bulunduklarını belirten Alaplı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Celal Altay, "İncivez koyundan denize girilmemesi konusunda gerekli uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Gecen yıl İncivez Deresine karışan kanalizasyon suları İncivez koyundan Karadeniz’e akıyordu. Bu yılda bu akındı devam ediyor. Bu bölge plaj olmadığı için buradan deniz suyu numunesi alamıyoruz. Alaplı’da 2 tane plajımız var. Biri Alaplı Belediye Plajı, biride Kocaman plajı buralardan aldığımız deniz suyu numuneleri temiz çıktı. İncivez koyunda vatandaşların denize girmemesi konusunda uyarmak istiyoruz. Dere yoluyla karışan kanalizasyon sularında mikrop var. Geçen yıl İncivez koyundan denize giren bir çocukta tifo hastalığı görüldü. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Belediyenin de oraya uyarıcı tabela dikmesi gerekiyor" dedi.