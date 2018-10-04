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İnşaatlardan kablo çalan hırsızlık şebekesi çökertildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde farklı zamanlarda 12 ayrı iş yerinden kablo çalan hırsızlık şebekesi üyeleri polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde farklı zamanlarda 12 ayrı iş yerinden kablo çalan hırsızlık şebekesi üyeleri polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.


Kdz. Ereğli ilçesinde 12 ayrı inşaattan farklı zamanlarda kablo hırsızlığı yaşanması üzerine Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu E.K (39), Y.D. (32), E.V. (38), Y.Y. (45), F.K. (29) ve D.D.'yi (34) takibe aldı. Şüpheli şahıslar bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda Y.D.'nin evinde kablo demir ve benzeri cisimleri kesmeye yarayan makas ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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