İntihar girişiminden yaka paça çekerek kurtardılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi çıktığı köprü korkuluklarından yaka paça çekilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kemal Y., (48) isimli şahıs alkol alarak Çaycuma Köprüsüne çıktı. Köprünün korkuluklarından sarkan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köprüye gelen ekipler yaklaşık yarım saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan sivil bir polis memuru kolundan yakaladığı şahsı yaka paça çekerek köprünün korkuluklarından çıkarmayı başardı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk muayenesi yapılan Kemal Y. isimli şahıs daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri bölümüne sevk edildi.