İpi kopan bayrak göndere çekildi

İpi kopan bayrak, İtfaiye ekipleri tarafından yeniden göndere çekildi.

Hallı köyündeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere haber verilmesi üzerine harekete geçen Alaplı İtfaiye ekipleri, ipi koparak direkten düşen ve okul içinde asılı kalan Bayrağı yeniden göndere çekti. Rüzgarın etkisiyle ipinin koptuğu düşünülen bayrak, duyarlı vatandaşların gözünden kaçmadı. Cep telefonlarıyla Alaplı Jandarma Garnizon Komutanlığı arayan duyarlı vatandaş, daha sonra Jandarma garnizon komutanlığında görevli olan Uz.Jan.V.Kd.Çvş. İsmail Türkmenoğlu’nu aradı. Türkmenoğlu da Alaplı Belediyesini arayarak direğin ipini tekrar asılması konusunda yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri ipi kopan bayrağı yere düşmeden yeniden göndere çekti Direğin bayrağını asılı gören vatandaşlar ve okul yönetimi bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı Belediye İtfaiye ve Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.